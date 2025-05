Furto al magazzino logistico di Amazon: dipendente sorpresa e denunciata

Lodi – Tentato furto nel centro logistico Amazon di Castel San Giovanni, cittadina a cavallo tra Lodigiano e Piacentino. A cercare di rubare la merce è stata una dipendente, una donna di 30 anni che è stata denunciata con l’accusa di tentato furto aggravato.

La ragazza, residente in provincia di Lodi, impiegata come operaia all'interno del magazzino, è stata sorpresa mentre cercava di sottrarre diversi articoli, tra cui cinque paia di occhiali da sole di varie marche, un orologio e una canottiera di marca, per un valore complessivo di alcune centinaia di euro.

E’ stata però notata dal personale della sicurezza interna al magazzino che ha allertato i carabinieri della stazione Borgonovo Val Tidone. I militari sono giunti sul posto e hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà della donna, per il reato di tentato furto aggravato, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita ai responsabili del centro logistico.