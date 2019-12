Lodi, 20 dicembre 2019 - Una coppia di romeni residenti nel Milanese è entrata in azione nel supermercato di via Cavezzali, a Lodi, e ha arraffato alcolici dagli scaffali, nascondendoli nella borsetta della donna. Si tratta di un ragazzo del 1992 e di una ragazza del 1988 poi pizzicati dalla sorveglianza alle casse. Gli addetti hanno chiamato la polizia che, una volta sul posto, ha denunciato i responsabili per tentato furto. Avevano nascosto nella borsa di lei circa 200 euro di bottiglie di champagne ma gli è andata male. I prodotti sono stati recuperati e restituiti al negozio.

