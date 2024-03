Lodi, furto notturno al bar della stazione: incastrato dalle telecamere

Lodi, 4 marzo 2024 - Furto notturno al bar vicino alla stazione, il presunto autore è stato incastrato dalle telecamere.

La polizia di Lodi ha dato una svolta a un’indagine partita la notte tra il giorno di San Valentino e il 15 febbraio 2024. Uno sconosciuto aveva infatti preso a calci, infrangendola, la porta a vetri del bar Paradise di Lodi, che si trova poco distante dalla stazione ferroviaria. Il danno all’ingresso era stato quindi importante. Poi, una volta all’interno del locale, lo sconosciuto aveva arraffato il registratore di cassa, che in quel momento conteneva 200 euro ed era fuggito indisturbato.

Quando il titolare ha dato l’allarme, la polizia ha raccolto i primi elementi in posto e acquisito i filmati della videosorveglianza presente. Nel dettaglio, attraverso la comparazione delle immagini, i poliziotti hanno individuato l’indagato, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia. Fatti sempre riguardanti reati contro il patrimonio. L’interessato è stato quindi denunciato alla locale Procura di Lodi per le ipotesi di reato di furto aggravato . E’ finito nei guai un giovane ucraino di circa 33, anni, residente nella provincia di Lodi, individuato quale presunto autore del furto. La Squadra Mobile, a seguito della denuncia, presentata da uno dei titolari il 15 febbraio 2024, lo ha appunto l’indagato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso integralmente il furto.

Decisivo anche il sistema di videosorveglianza della stazione, che ha consentito agli agenti di ricostruire le fasi iniziali dell’evento: il malintenzionato era infatti arrivato in città a bordo del treno Saronno-Lodi.