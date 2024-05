Furti di tombini nel Lodigiano, la polizia locale di Zelo Buon Persico risolve il caso

Zelo Buon Persico (Lodi), 2 maggio 2024 - Razzie di chiusini a raffica, la polizia locale coglie in flagranza di reato un uomo e il pubblico ministero ne autorizza la denuncia a piede libero. Il sindaco Angelo Madonini ringrazia: ”I miei complimenti al comandante Costantino Gemelli e a tutto il personale, non è stata un’operazione semplice, ma sono arrivati a una svolta”.

Il caso è stato risolto dall’Unione Nord Lodigiano, che è arrivata all’identificazione del presunto responsabile dei furti seriali di tombini, che ora dovrà difendersi dall’accusa davanti al giudice. E’ finito nei guai un 40enne di Cervignano D’Adda, noto alle forze dell’ordine, che, per gli agenti, si sarebbe reso responsabile della sottrazione, nel territorio, di una ventina chiusini in ghisa destinati a essere rivenduti. Ogni volta, per le strade, si creava una situazione di pericolo, dato che, asportando i tombini, sotto rimaneva il vuoto e veicoli o persone avrebbero potuto caderci. L’allerta era stata quindi alta.

Gemelli spiega:”L’area battuta dal ladro, per mesi, è stata prevalentemente quella del Nord Lodigiano. A Cavenago D’Adda e Montanaso Lombardo si è verificato l’ultimo episodio di furto e in questo caso, il responsabile è stato colto in flagrante, mentre il primo colpo era riuscito nel mese di gennaio”. Poi il dettaglio del dirigente :”Grazie al sistema di lettura e registrazione targhe attivo nei comuni dell’Unione - spiega Gemelli -, non solo abbiamo seguito in diretta gli spostamenti del soggetto, verificandoli dai nostri tablet, ma lo abbiamo bloccato all’altezza di Cervignano. E sempre grazie agli occhi elettronici, possiamo affermare con certezza che lo stesso ha perlustrato nei mesi scorsi anche altre zone del territorio, compreso il Comune di Zelo Buon Persico, nel tentativo di asportare altri tombini”.

Inizialmente è stato individuato il veicolo sospetto, poi si è arrivati alla targa, infine sono stati incrociati una serie di dati e l’uomo è stato pizzicato sul fatto. Alla segnalazione istantanea della polizia locale, il pubblico ministero ha deciso di procedere con una denuncia a piede libero. Di conseguenza, l’indagato subirà prossimamente un processo, ma non c’è stato il fermo. Madonini conclude: ”Ringrazio il comandante e il nostro corpo di Polizia locale per la presenza e l’attenzione costanti al territorio, come dimostra la tempestività e l’efficacia di quest’ultima operazione - conclude Madonini - . I risultati ottenuti,dimostrano l’importanza di proseguire nell’impegno e nel lavoro in rete dei Comuni dell’Unione a supporto della Polizia locale”.