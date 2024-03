Furti nei market, tre donne denunciate

Tre donne, autrici di altrettanti furti in tre supermercati, sono state denunciate perché riconosciute come le ladre che avevano agito a Castelleone, Soresina e Cremona. Le tre professioniste del furto, visto il loro lungo curriculum di imprese simili, hanno sottratto merce per circa 8.000 euro. Hanno da 22 a 29 anni, sono senza fissa dimora e hanno perpetrato i furti in due giorni nel mese di febbraio.

Le tre avevano architettato un piano semplice e che ha dimostrato di funzionare, tranne che per un particolare, che le ha fatte prendere. Nei tre supermercati le ladre hanno agito allo stesso modo. Parcheggiavano la loro auto nei pressi di un’uscita di sicurezza, due entravano con un carrello nel supermercato, prendevano della merce e anziché recarsi alle casse si avviavano verso l’uscita di sicurezza, che aprivano. L’allarme scattava ma appena fuori c’era l’auto pronta a partire, sulla quale gettavano tutta la merce e poi sparivano. Peccato che in zona vi fossero telecamere che hanno registrato il numero di targa dell’auto in fuga.

Proprio dalle registrazioni consegnate ai carabinieri di Castelleone dai responsabili dei supermercati, i militari hanno potuto appurare che l’auto e le tre donne erano sempre le stesse per i tre furti e, visto che si trattava di pregiudicate, non è stato difficile per i carabinieri arrivare alla loro identificazione. Qualche giorno fa l’auto è stata intercettata nei pressi di Spino d’Adda e a bordo c’erano proprio le tre donne che sono state portate in caserma, identificate e denunciate per furto aggravato.

P.G.R.