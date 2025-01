Furti e porto d’armi, 32enne in carcere

Furti, danneggiamento di edifici pubblici e porto d’armi, arriva la condanna. Per un 32enne di nazionalità marocchina senza fissa dimora è scattato il cumulo di pene ed è dunque finito in carcere: tra il 2016 e il 2023 era finito nei guai per reati contro il patrimonio ed in violazione della normativa sulle armi. Ora è arrivata l’ esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lodi. Nello specifico, gli erano stati contestati un furto commesso a Milano nel 2016, un tentato furto e danneggiamento su edifici pubblici sempre a Milano nove anni fa, porto abusivo d’armi a Lodi nel 2021, furto in concorso a Milano nel 2016 ed infine un danneggiamento commesso a Lodi nel 2021. Il 32enne dovrà scontare un anno di reclusione ed è stato accompagnato dagli uomini della Questura nel carcere di Lodi.

P.A.