Fuori strada a tutta velocità, due feriti incastrati tra le lamiere

Fuori strada per una Opel Corsa ieri alle 6.30, a bordo due giovani stranieri residenti a Crema. L’auto, proveniente da Capralba e diretta a Crema, è uscita di strada sul rettilineo all’altezza del Consorzio Agrario, infilandosi in un fosso senz’acqua e andando a finire contro la spalla di un ponticello che permette ai trattori l’accesso ai campi. Sulla Opel il conducente di 24 anni e una ragazza di 23. La causa del sinistro è da attribuire all’eccesso di velocità.

Sul posto due ambulanze, della Croce Verde di Crema e della Croce Bianca di Rivolta d’Adda, l’automedica, i vigili del fuoco che hanno aiutato a estrarre dalle lamiere i due feriti e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi. Il medico, viste le condizioni della ragazza, ha fatto decollare un’eliambulanza da Brescia. La giovane è stata prima stabilizzata e quindi elitrasportata al Poliambulanze bresciano, mentre il giovane è andato in ambulanza all’ospedale di Cremona. I due feriti sono stati ricoverati in codice giallo e le loro condizioni non destano preoccupazioni.

P.G.R.