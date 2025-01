Fugge dall’ospedale e con una mazza sfonda una vetrata

Scappa dall’ospedale di Codogno, si infila nel parcheggio del vicino supermercato Famila e prende a martellate una vetrata distruggendola. Attimi di tensione, nella tarda serata di venerdì, quando un 31enne arrivato al nosocomio di viale Marconi per essere trasferito in Psichiatria è scappato poco prima del ricovero. I sanitari non hanno potuto trattenere il ragazzo che, di corsa, ha raggiunto il posteggio distante poche decine di metri: qui ha sradicato una mazzetta da un idrante con la quale si è accanito più volte contro un vetro laterale del punto vendita, colpendolo così forte da provocare un grosso buco. È stato un passante ad accorgersi di quello che stava avvenendo ed a sentire i tonfi sordi: ha chiamato subito i carabinieri i quali sono giunti sul posto bloccando il ragazzo e riportandolo all’interno dell’ospedale dove è stato ricoverato presso il reparto Psichiatrico diagnosi e cura (Spdc) dell’ospedale.

M.B.