Fondazione Comunitaria ha scelto i vicepresidenti: "Offrono garanzie"

Scelti i nuovi vertici della Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi. Nel tardo pomeriggio di

ieri il consiglio si è riunito sotto la presidenza del professor Alfio Quarteroni e ha eletto due vicepresidenti, un nuovo Comitato Esecutivo e il Comitato Patrimonio che si occuperà delle scelte economiche e finanziarie. L’obiettivo del presidente, presentato a inizio riunione, era quello di creare un Comitato Esecutivo che offrisse un ampio spettro di competenze ed esperienze e in continuità con il precedente. Del Comitato Esecutivo faranno parte, oltre al presidente Quarteroni ne fanno parte Ferruccio Pallavera e Giuseppe Mori, nominati vicepresidenti, e poi il matematico e professore universitario Gianluigi Rozza, il professor Claudio Stefanelli, la vicedirettrice di Caritas Italiana, Silvia Sinibaldi, e il notaio Piercarlo Mattea, che è anche delegato Cariplo. "I due vice presidenti che abbiamo eletto offrono importanti garanzie" commenta Quarteroni. Anche il Comitato per il patrimonio è stato scelto in linea di continuità. Ne fanno parte il commercialista Pierluigi Carabelli, Vittorio Boselli, segretario generale della Confartigianato Lodi, Giuseppe Negri, presidente di Sal, l’ingegner Giuseppe Mori e Paola Sverzellati, responsabile della Biblioteca del Seminario Vescovile di Lodi e docente universitaria. Per gli incarichi non sono previsti emolumenti.