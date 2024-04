Fondazione comunitaria, 33 progetti da finanziare. "Un successo" Bandi Territoriali 2024 Fondazione Comunitaria Lodi: 33 richieste per oltre 320mila euro. Nuova finestra a settembre per presentare progetti. Fondazione soddisfatta, elenco approvati entro il 18 maggio. Enti dovranno raccogliere fondi entro l'8 luglio per avviare progetti. Contributi da Fondazione Cariplo. Presidente Parazzi: coinvolgimento territorio e reti promettenti.