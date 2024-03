Folla per l’intitolazione della panchina rossa all’ex assessore. Maria Grazia Scotti

Un palloncino di colore rosso e la foto di quando Maria Grazia Scotti inaugurò la panchina rossa nel giardino della Casa delle Associazioni di via Cavallotti a Casalpusterlengo. Da ieri il manufatto, simbolo del no forte contro la violenza sulle donne, è stato intitolato proprio all’ex assessore all’Istruzione nel mandato del sindaco Concordati tra il 2014 e il 2019, scomparsa a 59 anni il 24 novembre dello scorso anno. C’era la folla delle grandi occasioni ieri alle 11 con il sindaco Elia Delmiglio in testa, il parroco Don Pierluigi Leva e le attiviste di Donne in Circolo di cui Maria Grazia era membro attivo. Presente alla cerimonia anche il marito, Marco Minoia. Scotti fu sempre in prima linea nella difesa dei diritti, per l’emancipazione femminile, promotrice di iniziative dell’associazione “AlCubo“ e attivista per il centro antiviolenza di Lodi e presso punto d’ascolto e di orientamento per Donne vittime di violenza, Ipazia, oltre che volontaria dell’associazione “Il Samaritano“. M.B.