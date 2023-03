Flash mob contro i bulli Il 10 marzo tutti in piedi

Il lavoro lodigiano contro bullismo e cyberbullismo farà scuola a Firenze. La società Easyteam.org di Tribiano e il criminologo lodigiano Cristian Federico Bonatti annunciano “Un flash mob nazionale per dire NO al cyberbullismo“, evento di venerdì 10 marzo alle 11.15 nell’ambito di Didatca 2023, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola.

"Easyteam.org, che nel Lodigiano e non solo sta sviluppando una rete solidale in vista della proiezione della didattica in Rete del 2025, organizza il flash mob per invitare i ragazzi a comportarsi bene – spiega anticipa Bonatti, security manager ed esperto forense – Sarà l’atto conclusivo di un seminario che si terrà nella sala della Scherma, nel padiglione Spadolini della Fortezza da Basso". Relatori anche il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, presidente dell’Accademia italiana di scienze forensi; l’avvocato Paolo Florio, penalista; Milena Piscozzo, dirigente scolastico e tecnico del Ministero dell’Istruzione in Lombardia. Alle 11.15 sarà chiesto a tutti di alzarsi in piedi per 15 secondi. Le scuole di tutta Italia sono invitate a unirsi a distanza. I docenti possono scattare una foto di spalle della classe in piedi e inviarla a [email protected] Tutte le foto ricevute saranno pubblicate in un web wall pubblico, il primo muro online per dire no a bullismo e cyberbullismo, puntando sulla prevenzione, raggiungibile su easyteam.orgstop-al-bullismo.

Paola Arensi