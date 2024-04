Finestra a pezzi e irrompono nel negozio. Via soldi e tabacchi

Hanno forzato una finestra per entrare nella tabaccheria di San Zenone al Po, nella centralissima via Luigi Ponti. Il furto è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì, poi denunciato il giorno dopo dal titolare dell’esercizio pubblico alla stazione dei carabinieri di Corteolona e Genzone, della Compagnia di Stradella, che hanno avviato indagini. Gli ignoti ladri non hanno trovato molti soldi in contanti, circa 300 euro, ma hanno portato via anche tabacchi, per un valore da quantificare.

S.Z.