Fiamme nella villetta. Famiglia intossicata

Le fiamme sono state contenute, ma proprio nel limitare i danni di quello che è rimasto un principio d’incendio alla loro abitazione, tre persone sono rimaste intossicate dal fumo. Ieri verso le 7 in via Aldo Moro a Vellezzo Bellini un cinquantasettenne è stato trasportato con l’ambulanza in codice giallo al San Matteo di Pavia per problemi alle vie respiratorie causati dall’aver inalato fumo; mentre la figlia diciannovenne con la madre cinquantaseienne sono state visitate sul posto dai soccorritori, senza dover essere portate in ospedale. Nel frattempo i vigili del fuoco sono intervenuti per completare lo spegnimento del rogo, divampato per cause accidentali nella villetta dove abita la famiglia rimasta intossicata dal fumo, per fortuna senza conseguenze particolarmente gravi.