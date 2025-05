Festival della Cultura classica, "un successo che invita a proseguire"

Si è conclusa con successo la seconda edizione del Kàlamos, il festival della Cultura classica organizzato (da venerdì a domenica) dalla delegazione lodigiana dell’Associazione Italiana Cultura Classica. Più di ottocento persone hanno partecipato alle numerose iniziative messe in campo lungo le vie delle città nelle tre giornate di festival. Una crescita non solo in termini numerici, ma anche per la ricchezza dei contenuti e la qualità della partecipazione, con incontri in grado di attirare un pubblico vasto ed eterogeneo, dalle famiglie ai più giovani, passando per appassionati e studiosi.

"Ha assunto un ruolo rilevante la collaborazione con le realtà associative del territorio, che hanno contribuito a consolidare il legame con la comunità – spiega Piera Pesatori, presidente di Aicc Lodi –. L’ampio interesse dimostrato dal pubblico conferma la direzione intrapresa e invita a proseguire. Ci sono tutte le condizioni per una nuova edizione che faccia di Kàlamos un punto di riferimento per la divulgazione della cultura classica nel Lodigiano e oltre".

Tema portante è stato il “Ritorno“, ispirato al nòstos greco, concetto declinato nei vari appuntamenti.

L.R.C.