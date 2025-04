Feste di Liberazione col lutto. Niente banda, è polemica

CODOGNO (Lodi)Per il lutto nazionale, proclamato per la morte del Papa, il Comune di Codogno ha confermato il programma per la ricorrenza del 25 aprile ma "senza banda" e le opposizioni salgono sulle barricate. Il via sarà alle 9 in viale della Resistenza, al monumento per i Partigiani Caduti. "Apprendiamo che l’amministrazione comunale di Codogno seguendo pedissequamente un’indicazione, quanto meno curiosa, del ministro Musumeci, che richiede sobrietà ha deciso di sospendere l’incarico al corpo bandistico di Maleo – attaccano Rosanna Montani, di Codogno insieme 2.0 e Cristina Baggi, del Pd – confermando solo la tromba per suonare “il silenzio” davanti ai monumenti ai caduti e alle targhe commemorative. Le celebrazioni a Codogno sono sempre state rispettose dei defunti che hanno combattuto per la nostra libertà e per la pace, come lo sono i testi delle canzoni che celebrano la Resistenza. Se il problema per questa Giunta è la tanto discussa “Bella Ciao”, vorremmo far presente che questo testo è diventato un inno internazionale assunto da tanti popoli che vivono oppressi, sotto regimi dittatoriali o in luoghi occupati come la striscia di Gaza. Papa Francesco è sempre stato attento alla causa del popolo palestinese e alla comunità cristiana che lì risiede".Il sindaco e il presidente del Consiglio comunale Enrico Sansotera replicano: "Quanto stabilito a Codogno è in linea con quanto deciso dalla stragrande maggioranza dei Comuni in equilibrio tra la legge dello Stato, che ha istituito il lutto nazionale e la ricorrenza del 25 aprile: a Codogno la Festa della Liberazione, fondamento della nostra democrazia, sarà celebrata, col corteo, la posa delle corone di alloro, i discorsi commemorativi e il suono de "Il silenzio. Pur riconoscendone il significato simbolico la canzone “Bella ciao” non può essere elevata ad unico metro di giudizio sull’autenticità o meno di una commemorazione". "In pieno accordo col sindaco abbiamo ritenuto opportuno cancellare dal programma il momento conviviale conclusivo del rinfresco offerto alla cittadinanza – aggiunge Pietro Belloni, presidente della sezione locale Anpi –. Tuttavia, riteniamo che annullare l’accompagnamento della banda possa privare la cerimonia di un elemento fondamentale di partecipazione. Anche a Casalpusterlengo sarà cerimonia sobria. "Faremo inni istituzionali e abbiamo sospeso la presenza della banda" fa sapere il sindaco Elia Delmiglio.

Paola Arensi