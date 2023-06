Festa grande col francobollo dedicato

La storia della città non è mai stata onorata dal sigillo di un francobollo dedicato, ma ora è arrivato il momento: lunedì infatti alle 11 sarà presentata – e sarà già acquistabile – la prima affrancatura riservata a Codogno nell’anno in cui viene celebrata come Comune Europeo dello Sport. Top secret, almeno al momento, il disegno che è stato deciso a insindacabile giudizio dall’Istituto Poligrafico ma il tema sportivo e qualche rimando alla città sembrano essere scontati. Sarà sicuramente un pezzo da collezione e "porterà Codogno in Italia e nel mondo attraverso lettere e cartoline", ha specificato con soddisfazione ieri il sindaco Francesco Passerini (nella foto), che ha presentato la storica giornata di lunedì insieme al vicepresidente della Pro loco Enrico Alloni, il quale ha seguito tutta la parte organizzativa per preparare il dossier e ottenere così il placet, e Marcella Messina, referente filatelico per Poste Italiane.

"L’emissione del francobollo è un atto istituzionale, un privilegio e un apprezzamento molto significativo", ha ribadito Alloni nelle vesti anche di esperto e collezionista. Infatti lunedì, oltre alla cerimonia di presentazione del francobollo alla presenza delle autorità all’interno del cortile del municipio, nella vicina Sala Santelli sarà allestita un’esposizione di quattro quadri all’interno dei quali vi saranno otto fogli con i francobolli a tema sportivo facenti parte della collezione privata di Alloni. Durante la cerimonia, presso il box delle Poste in municipio, il prezioso francobollo sarà acquistabile e potrà essere contestualmente annullato e apponibile su una cartolina.

M.B.