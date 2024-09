Festa di fine estate: gare e apericena per la Croce Rossa

Soddisfazione per la riuscita dell’evento denominato Festa di fine estate che si è svolto nella giornata di ieri all’interno del centro sportivo di viale Rosolino Ferrari con finalità benefiche: infatti, parte del ricavato delle attività sportive e dell’apericena finale è stato devoluto al comitato della Croce Rossa della città che si è posta come obiettivo di acquistare una nuova ambulanza cosiddetta bariatrica cioè per pazienti con patologie legate ad un peso corporeo importante. Ieri, dopo le attività di padel e beach volley, ci sono state le premiazioni.