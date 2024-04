Festa del salame nobile: "Testimonial di qualità"

Presentata ieri in Regione la seconda Festa del salame nobile di Crema, in programma in piazza del Duomo nel prossimo weekend, con un prologo venerdì per il riconoscimento Deco (Denominazione comunale). Nella prestigiosa sede i rappresentanti del Comune, della Pro loco e della Strada del Gusto Cremonese con l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi hanno elencato gli avvenimento che caratterizzeranno questa festa così particolare.

"Noi sosteniamo i prodotti tipici lombardi – ha detto Beduschi – e il salame nobile è espressione della storia della Bassa Padana nonché testimonial di qualità". Gli ha fatto eco Fabiano Gerevini, presidente della Strada del Gusto: "Vogliamo far conoscere il lavoro di norcineria nonché la lunga tradizione che accompagna il salame nobile". In piazza nel weekend non ci sarà solo il salame, ma anche gli altri prodotti tipici del Cremasco.

P.G.R.