Festa del bambino nel parco di via Buozzi. Giochi, merenda musica e integrazione

Tutto pronto per la terza edizione della Festa del Bambino, che si terrà sabato per tutta la giornata a Lodi nel parco di via Bruno Buozzi. Organizzata da un gruppo informale di cittadini, residenti in via Papa Giovanni XXIII, si tratta di una ricorrenza poco conosciuta in Italia, all’estero più sentita, in cui si fanno ed organizzano attività pensate per i più piccoli, "richiamando l’attenzione sui diritti dei bambini, che sono negati a molti nel mondo – come ha spiegato Luisa Vitali, tra le organizzatrici –. Importante perché nel nostro quartiere vi sono diverse etnie, il gioco è così un momento di incontro tra bambini di diverse origini". La festa andrà in scena dalle 14.30 alle 19. In un primo momento ci sarà l’accoglienza dei bambini, con giochi, bolle di sapone e tre clown.

Alle 17 è prevista una merenda offerta con musica. Ad ogni bambino verrà rilasciato un ricordo alla fine. La vicesindaca Laura Tagliaferri ha assicurato la sua presenza "come cittadina, assessore e mamma".L.P.