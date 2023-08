Ferragosto a Iseo: Fuochi d'Artificio 3 Anni dopo Covid

ISEO (Brescia)

Dopo tre anni e l’emergenza Covid, a Iseo tornano i tradizionali fuochi di Ferragosto a rendere magica la serata di domani. L’evento, attesissimo, è il segno del ritorno alla normalità sul lungolago in completo rinnovamento. "Proprio così – conferma il vicesindaco Cristian Quetti – Finalmente, a emergenza terminata, è stato possibile organizzare lo spettacolo pirotecnico che dedichiamo agli iseani ai quali questo colorato appuntamento è mancato molto. Finalmente si torna alla tradizione".

Le luci cominceranno a danzare sul lago alle 23. I botti saranno sparati da una chiatta ormeggiata di fronte a Porto Gabriele Rosa ma potranno esser visti da tutto il lungolago, al lido dei Platani e dal porto industriale. Lo spettacolo sarà anticipato dall’appuntamento con la banda cittadina che si esibirà in viale della Repubblica a partire dalla 21 con “7080 Voglia di musica“. Tutti i locali e ristoranti saranno aperti, come i negozi.

"Iseo si conferma una delle mete predilette dell’estate 2023 – rimarca Quetti – Su un lago che è diventato famoso qualche anno fa ma che resta a misura d’uomo, dove ci si diverte ma restano ampi spazi tranquilli per coloro che vogliono godere della quiete. A tutti consiglio di visitare non solo il centro ma anche le nostre belle frazioni: Pilzone, Clusane e Cremignane, dove si potrà godere di tante opportunità, dai pranzi tipici a base di pesce di lago alle passeggiate nei vigneti, passando per l’escursione alla panchina gigante".

Milla Prandelli