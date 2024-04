Ferita e sprofondata nel fossato: una cicogna tratta in salvo dopo l’avvistamento di un passante

Era disorientata, si dimenava ed era ferita sprofondata chissà come in un fossato lungo la provinciale 128, in territorio di Cervignano d’Adda. Un esemplare di cicogna, nella serata di lunedì, è stato avvistata da un passante mentre era in evidente difficoltà: non sarebbe molto probabilmente vissuta a lungo se non vi fosse stata la successiva mobilitazione che ha visto protagonisti i vigili del fuoco del comando di Lodi, il presidente provinciale della Lega Italiana Difesa animali e ambiente (Leidaa), Nicola Caporale ed altri operatori degli enti preposti avvisati per l’emergenza.

All’arrivo dei pompieri, l’animale è stato soccorso e sono iniziate le operazioni per la cattura: i vigili del fuoco hanno avvicinato la cicogna con due coperte, servite per poi per coprirla e metterla in una gabbia. "Sono stato avvisato dai pompieri in qualità di presidente provinciale di Leidaa e sono arrivato sul posto poco dopo le 21.30 – ha testimoniato ieri Caporale –. L’animale aveva probabilmente una ferita ad una zampa e non riusciva più a spiccare il volo". Non è escluso che l’animale non riuscisse quindi più ad orientarsi nel cercare il proprio nido. Il bellissimo esemplare è stato poi, sotto la supervisione del servizio veterinario dell’Ats arrivato sul posto, trasferito presso l’ospedale veterinario dell’università a Lodi. Dopo le cure, la cicogna verrà liberata nuovamente nel suo ambiente: non è escluso che l’uccello possa essere una dei due esemplari segnalati solo pochi giorni prima a Cervignano sopra un albero di un giardino privato.

