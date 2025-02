Facchini in una multiservizi. Ambìti autisti di camion

Addetto al facchinaggio, 1 posto. Requisiti: esperienza nella mansione. È necessario essere automuniti e in possesso della patente B. Mansioni: addetto al facchinaggio in azienda multiservizi. Contratto: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Sede di lavoro: Mortara (Pavia). Candidature: inviare il curriculum a vigevano@provincia.pv.it col numero di riferimento dell’offerta (codice 10309, centro per l’impiego di Vigevano).

Autista camion cisterne, 1 posto. Requisiti: esperienza nella mansione. Indispensabile possesso di patente C e CQC, automuniti. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Lodi. Candidature: curriculum a selezione@provincia.lodi.it, codice offerta 2956.