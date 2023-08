Ex sede del Pd imbrattata con una svastica nazista

Svastica nazista sulla porta dell’ex sede del Pd di via Trimerio, in pieno centro storico a Codogno. Forse gli autori del gesto pensavano di colpire con uno sfregio i vecchi locali storici del partito di centrosinistra, ma ormai da alcuni anni quelle stanze non sono più punto di riferimento per il movimento progressista. La segnalazione arriva da Sergio Gandolfi, esponente del Pd e dell’Anpi. Sulla porta campeggia anche una croce celtica e il segno del lancio di un uovo: entrambi però riconducibili a gesti avvenuti mesi fa. Croci celtiche svastiche erano poi comparse anche all’esterno dell’attuale sede del Pd, in via Carducci, presa di mira in due occasioni da ignoti vandali tra il 2021 e il 2022.