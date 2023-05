Ex Hexion, percorso di bonifica promosso dalla Provincia

La Provincia di Lodi accendere disco verde al completamento del percorso di bonifica nei 18 mila metri quadrati dell’area dismessa chimica Hexion di Codogno, da diversi mesi però passata nelle mani della società Westlake Services Italia. Lo fa però con alcune prescrizioni messe nero su bianco nella certificazione che comunque riconosce la sostanziale conformità al progetto operativo di “pulizia“ del sito di viale Trivulzio, accanto ai binari della ferrovia, presentato nel 2015. Tra le indicazioni a cui la società dovrà prestare fede spicca anche la verifica della durata di 5 anni della conformità delle acque sotterranee in tutti i piezometri presenti nel sito mentre la Provincia ribadisce che nei terreni permangono concentrazioni residue di inquinanti superiori ai valori di riferimento suggeriti dall’Istituto Superiore di Sanità per siti ad uso commerciale ed industriale. Occorrerà tenerne conto nella gestione di eventuali terre da scavo prodotte in futuro. Da alcuni mesi l’area è stata ripulita da arbusti e piante. Ora si attende il rilancio. M.B.