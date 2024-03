Esame per la patente con l’aiuto, scoperto

Mini auricolare, micro camera con microfono, cellulare, il tutto ben nascosto e tutto per gabbare gli esaminatori e farla franca all’esame di teoria per il conseguimento della patente. Ma non ha funzionato. È il secondo caso scoperto quest’anno e stavolta riguarda una persona di 27 anni, nota alle forze dell’ordine che arriva dalla provincia di Modena. L’esame è cominciato negli uffici della Motorizzazione civile di via Borghetto a Cremona ieri mattina e poco dopo le 11 un esaminatore si è accorto che il ventisettenne barava. A quel punto ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti e hanno avvicinato il modenese. Quest’ultimo ha capito che non era il caso di far finta di niente e ha spontaneamente consegnato le apparecchiature, seguendo poi i militari in caserma, dove è stato identificato e quindi denunciato per truffa. All’esame, naturalmente, è stato bocciato. P.G.R.