Enogastronomia. In vetrina le eccellenze

Un vero e proprio summit delle eccellenze enogastronomiche della Lombardia. E per la prima volta tutte insieme. Succederà domenica nell’Enoteca Regionale Lombarda in località Cassino Po a Broni. L’evento è il Festival dei Vini e dei Sapori di Lombardia organizzato dalla Federazione regionale delle Strade dei Vini e dei Sapori. Protagoniste le strade che ne fanno parte, attraverso degustazioni, assaggi e uno sguardo nel complesso mondo delle eccellenze regionali. L’elenco comprende vino della Valtellina; sapori delle Valli varesine; vino Valcalepio e dei sapori della Bergamasca; vino Franciacorta; vini e dei sapori del Garda; vino San Colombano e dei sapori lodigiani; vino e dei sapori Colli dei Longobardi; vini e dei sapori mantovani; riso e dei risotti mantovani; tartufo mantovano; gusto cremonese nella Terra di Stradivari; strade del vino e dei sapori dell’Oltrepò Pavese e riso dei tre fiumi. "Sarà una giornata di festa, in cui i protagonisti assoluti saranno i prodotti lombardi identitari – sottolinea Federico Patera, direttore della Federazione –. Le degustazioni guidate poi, saranno un’occasione splendida per accostare eccellenze gastronomiche ed enologiche di zone differenti e dimostrare come insieme il puzzle della nostra regione sia più chiaro". La giornata sarà animata dalla presenza della Ravioleria San Giorgio di Varzi, un laboratorio artigianale che proporrà piatti tipici regionali. E nel pomeriggio previste degustazioni guidate in cui i vini saranno abbinati a prodotti gastronomici lombardi. Costo d’ingresso di soli cinque euro e l’incasso sarà interamente devoluto in beneficenza. Per prenotarsi (anche per le degustazioni), iscrizioni in loco oppure mail a federazionestradelombardia@gmail.com oppure ancora, contattare il 346 503 7718.

Pierangela Ravizza