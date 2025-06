Energiadi: il Comprensivo al terzo posto

L’Istituto comprensivo di Codogno è arrivato terzo nella sfida nazionale “Energiadi”. "Visto il successo delle scorse edizioni, l’ultima due anni fa, la scuola ha voluto ricandidarsi alla gara tra scuole italiane e tra chi produce più energia pedalando (la manifestazione si è svolta dal 9 all’11 maggio e i risultati sono arrivati in questi giorni). "Studenti – ricorda l’insegnante di educazione fisica Vittorina Marusich –, famiglie, associazioni sportive e non solo, sono stati invitati a scuola per pedalare sulle Bike Energy System, posizionate nella palestra Ognissanti e l’invito è stato accolto di buon grado. Nelle scuole Ognissanti, Zoncada e nel cortile di via Vittorio Emanuele, gli avventori hanno anche trovato stand di società sportive e culturali che, oltre a far pedalare i propri iscritti, promuovevano la loro attività". È stata proposta anche una gara tra le classi, le Fantaenergiadi, in cui si assegnavano punti in base ai comportamenti virtuosi. "Sono stati anche raccolti 150 chili di tappi di plastica – aggiunge –. La classifica nazionale ha visto classificarsi sul terzo gradino del podio il Comprensivo di Codogno, alle spalle dell’I.C. R.L. Montalcini di Monticello-Missaglia (Lecco) e l’I.C. Thouar Gonzaga di Milano". P.A.