Scale della stazione ancora imbrattate

Non c’è pace per il nuovo sottopassaggio ferroviario dello scalo di Codogno: i vandali sono tornati a colpire. Qualcuno, dopo i precedenti episodi dei mesi scorsi, ha di nuovo imbrattato le pareti con una bomboletta di vernice. Stavolta è stata sporcata la parete della scalinata che porta ai binari 2 e 3, da entrambi i lati.

"Anche a seguito del piacevole incontro con l’amministrazione comunale, che si è impegnata a portare le nostre istanze sui tavoli decisori – spiegano i pendolari – come Comitato del Lodigiano e sud Milano, dobbiamo purtroppo continuare a segnalare il disagio dei viaggiatori nell’area stazione. I lavori sono in grave ritardo, come ricordato in Comune, diventa prioritario sollecitare a Rfi la consegna delle opere e nel frattempo, provvedere ad una videosorveglianza, anche provvisoria che disincentivi questi gesti inaccettabili". P.A.