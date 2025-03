Elezioni fissate. L’ex sindaca pensa a un bis

La data è stata fissata ed ora inizia il conto alla rovescia verso la terza tornata amministrativa in sei anni: dopo l’uscita di scena del sindaco Marinella Testolina (nella foto), il cui mandato si è dissolto a colpi di dimissioni dei consiglieri, tra quelli di maggioranza e opposizione, la settimana prossima si ricomincia ufficialmente con una nuova campagna elettorale in vista del 25 e il 26 maggio prossimi quando si apriranno di nuovo le urne.

Le liste dovranno essere consegnate un mese prima e quindi a ridosso del 25 aprile prossimo, ma ormai è tutto pronto, o quasi, per la sfida elettorale. Il primo cittadino uscente ieri ha ribadito di non essere ancora in grado di dire con esattezza se si ripresenterà. "Sto ancora riflettendo" ha ribadito Testolina anche se, secondo indiscrezioni, qualche sondaggio l’ex sindaco lo avrebbe fatto per capire la disponibilità di alcune persone. Lei, in questa fase, mantiene un profilo basso. "Al momento non ho ancora la lista, a dire il vero" precisa. I prossimi giorni saranno dunque decisivi.

Sembra molto più chiara la situazione nel campo dell’opposizione uscente con Mauro Bonfanti, pronto a mettersi a capo di una lista unica di minoranza, candidandosi quindi a sindaco. Non è infatti un segreto che quasi certamente sarà lui a correre per la fascia tricolore: in questi giorni si cercherà di limare alcuni dettagli, chiudere gli ultimi faccia a faccia, e, probabilmente nella seconda metà della settimana prossima, ci sarà una comunicazione con l’investitura ufficiale.

Uno dei nodi principali che il nuovo sindaco dovrà affrontare da subito, appena eletto, sarà la questione scottante della scuola materna la cui convenzione scade a fine luglio: infatti, occorrerà trovare un gestore e scongiurare così la chiusura.

