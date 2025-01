Elettrodotto Milano-Montalto. Confronti on line coi cittadini

Da ieri al 6 febbraio, Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, presenta in Rete, alle amministrazioni e ai cittadini, il progetto per la nuova dorsale elettrica. È il nuovo collegamento in corrente continua tra Milano e Montalto di Castro. Coinvolgerà Lazio, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. L’intervento, parte della futura rete Hypergrid, mira a incrementare la capacità di trasporto tra diverse zone di mercato, aumentando la robustezza e la flessibilità della rete elettrica nazionale. Il nuovo elettrodotto “Milano – Montalto“, lungo circa 500 chilometri, consentirà di ottimizzare i transiti di energia tra il centro e il nord Italia, garantendo un trasporto più efficace per rispondere alla crescente domanda energetica delle regioni settentrionali. Per il Lodigiano sono coinvolti i territori di Fombio, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano, Guardamiglio, Somaglia. L’incontro on line dedicato ai cittadini di questi comuni, avverrà giovedì 6 febbraio dalle 17. Per iscriversi e informazioni: https://www.terna.it/it/progetti-territorio/progetti-incontri-territorio/milano-montalto. P.A.