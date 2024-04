Educazione a rischio. Fondi sul piatto a favore degli oratori

Attività dei giovani “sospese“ post pandemia e con lo spettro di crisi e guerra, "finanziamo gli oratori per riprendere in mano con vigore il loro futuro". Fondazione Cariplo, per sostenere i percorsi di crescita di preadolescenti, adolescenti e giovani, parte dagli oratori, per cui mette a disposizione 2,250 milioni di euro. Lo fa in collaborazione con la Fondazione Peppino Vismara e le 16 Fondazioni di Comunità, attraverso il nuovo bando “Porte Aperte“. L’obiettivo è potenziare l’offerta educativa, valorizzando spazi di attivazione della comunità e promuovendo alleanze territoriali finalizzate a sostenere i percorsi di crescita delle giovani generazioni. "Gratuità, accesso a bassa soglia, dimensione educativa e relazionale, sono i punti di forza degli oratori" sottolineano i promotori. I progetti da presentare dovranno; valorizzare gli oratori esistenti, promuovere spazi attrattivi, aperti e accessibili, in cui realizzare attività educative e socializzanti, favorire opportunità di incontro tra pari e con gli adulti. "Gli oratori agiscono spesso potendo contare su volontari. Vanno sostenuti" dice il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone. "Gli oratori, grazie all’impegno di sacerdoti e laici, sono strumenti in grado di far nascere processi di socializzazione, di coesione e di arricchimento dell’intera comunità attivando ragazzi" aggiunge il presidente della Fondazione Comunitaria di Lodi Mauro Parazzi. P.A.