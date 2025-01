Edoardo Catalano, chi era il 26enne di Casalmaiocco morto nell’incidente di Mediglia

Casalmaiocco (Lodi), 17 gennaio 2025 – Il tragico incidente avvenuto all’alba di venerdì 17 gennaio a Mediglia colpisce al cuore la comunità di Casalmaiocco, dove Edoardo Catalano viveva insieme ai genitori e al fratello. Il barman 26enne rincasava dal posto di lavoro quando ha perso il controllo della sua Skoda, forse per un colpo di sonno dovuto alla stanchezza, finendo contro un palo della luce lungo la Sordio-Bettola. Inutili i soccorsi, Edoardo è morto sul colpo.

Edoardo Catalano, la vittima dell'incidente di Mediglia

“Un bravo ragazzo, dell’età dei miei figli, che si dava da fare e la cui tragica morte lascia tutti sgomenti, siamo vicini alla famiglia” ha commentato il sindaco del suo paese Marco Vighi. “Per la cittadinanza è una tragedia, siamo attoniti e affranti, perdiamo una persona per bene, con una famiglia ben inserita, che partecipava alle attività cittadine e conosciuta e apprezzata da tutti - ha aggiunto il primo cittadino commosso-. L’ho visto crescere in paese, nelle situazioni tipiche locali. Vengono alla mente momenti di una vita serena e spensierata di un ragazzo che oggi, purtroppo, si spezza così, in un giorno qualunque, in un modo così tragico. E le domande che vengono sul senso della vita sono tante. Comunità e amministrazione sono vicine alla famiglia. Quando la comunità è piccola vivi tutto direttamente. Sia per le gioie, che per i dolori, c’è una amplificazione”.