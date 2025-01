Esce di casa a raccogliere legna. Si ribalta con il trattore e muore

Esce da casa in mattinata per raccogliere legna e non torna. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Maurizio Ducoli, sessantanovenne di Breno deceduto dopo essersi ribaltato con il trattore. L’uomo, a quanto si è appreso, aveva lasciato la sua abitazione appunto ieri mattina, intenzionato ad andare a recuperare un po’ di legna nel terreno di sua proprietà. E così ha fatto, è montato sul trattore ed è arrivato a destinazione, ma non è più rientrato perché, durante le operazioni di raccolta, è rimasto vittima di un incidente. Stando alla prima, sommaria ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Breno, Ducoli stava affrontando una manovra su una superficie impervia quando, forse per colpa di una pendenza presa di traverso, la macchina agricola si è inclinata di colpo e il conducente è stato sbalzato all’esterno del mezzo. L’impatto con il suolo gli è stato fatale. L’uomo ha picchiato la testa su una pietra, e ha perso la vita.

Non vedendolo rincasare per pranzo, e non riuscendo a contattarlo in alcun modo al cellulare, i familiari si sono mobilitati. Si sono messi a cercarlo di persona, battendo palmo a palmo il luogo in cui immaginavano si fosse diretto, e hanno dato l’allarme al 112. Intorno alle 16.20, la tragica scoperta: Ducoli giaceva a terra, privo di vita, accanto al suo trattore fuori asse, nei pressi di via Laverino Superiore, proprio all’interno della sua proprietà, in una zona boschiva. A trovarlo per prima e a scoprirlo morto sarebbe stata la compagna.

Sulle tracce di Ducoli, oltre ai militari, si erano messi i vigili del fuoco di Breno e i tecnici del Soccorso alpino, intervenuti insieme ai sanitari atterrati in elisoccorso sulla rotonda, nell’area commerciale a nord del paese camuno.

Beatrice Raspa