Si schianta contro il muretto. Muore a 47 anni

Aveva 47 anni. Si chiamava Cesare Madaschi ed era residente a Gorlago: è morto ieri pomeriggio, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente accaduto nella notte tra mercoledì e ieri, a pochi passi da casa sua. È la prima vittima sulle strade della provincia di Bergamo nel 2025. La disgrazia è accaduta intorno all’1,45 in via Bolis, a poca distanza dall’abitazione del 47enne in via Fantoni, al confine con Trescore Balneario. Madaschi, operaio in una ditta della zona, era al volante di una Ford Puma.

Dopo avere effettuato un tratto in curva, è andato a schiantarsi contro il muretto del cancello di una casa. Resta da chiarire se all’origine dell’incidente ci possa essere stato un malore, oppure un colpo di sonno, una distrazione o altro ancora. Secondo una prima ricostruzione i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di legge, non avrebbero rinvenuto dei segni di frenata sull’asfalto.

Scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza, che poi ha provveduto a trasportare il 47enne all’ospedale cosciente e in codice giallo. I sanitari hanno riscontrato traumi al torace e alle gambe. Con il trascorrere delle ore, le condizioni dell’automobilista si sono aggravate fino al decesso. La sorella lo ha ricordato come una persona allegra. La salma, al momento, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe anche decidere di far effettuare l’autopsia. Da fissare la data dei funerali.

Francesco Donadoni