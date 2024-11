È svolta dopo cinquant’anni. Canottieri, sì all’ingresso di altri soci

Riaprono le iscrizioni alla Canottieri Adda Lodi. L’assemblea ordinaria dei soci, lunedì sera al cinema Fanfulla, ha votato sì all’ingresso di 64 nuovi soci. Gli interessati si potranno iscrivere, dalle 12 del 24 novembre alle 12 del primo dicembre, ad una piattaforma, gestita da un notaio, in cui potranno comunicare la loro candidatura, segnalando anche se insieme a loro si aggiungono eventuali coniugi o figli. Dovranno anche indicare le generalità di due soci presentatori che ne garantiranno la candidatura. I 64 che avranno diritto a iscriversi verranno estratti attraverso una selezione casuale fatta in automatico, e gestita dal notaio, esterno al direttivo della Canottieri. Non sarà quindi la Canottieri a scegliere. Successivamente i singoli verranno chiamati dalla Canottieri e si procederà con l’iscrizione vera e propria. I nuovi iscritti dovranno versare una quota d’ingresso di 4mila euro: dovrà essere pagata dal capofamiglia (o nuovo iscritto singolo). Se deve entrare il nucleo famigliare il coniuge paga 1.500 euro, in caso di figlio maggiorenne la sua quota sarà di mille euro, gratis per i figli minorenni. È quindi improbabile che entreranno alla Canottieri solo 64 persone, in quanto è molto probabile abbiano coniuge e figli. Alle quote d’ingresso fissate si aggiungerà la quota annua che pagano tutti i soci (350 euro per quelli attivi). La decisione è stata votata con una larga maggioranza di favorevoli: su 680 presenti, i sì sono stati 399, i no 275 e 6 gli astenuti.

È una decisione storica per la Canottieri Adda Lodi, che chiuse le iscrizioni circa 50 anni e che da una decina di anni vari direttivi hanno proposto l’apertura, subendo però ogni volta una bocciatura. "Dal punto di vista economico la Canottieri è in equilibrio – dichiara Giancarlo Zanella, presidente da marzo 2023 –, ha però bisogno di investimenti, per il normale invecchiamento delle strutture e i miglioramenti specialmente alle strutture sportive. La Canottieri è un bellissimo posto e deve avere capacità di investimento, cosa che dipende dai soci. Dal 2021 ci sono 60/70 soci in meno ogni anno, sia per i defunti sia per chi rinuncia. Per il 2025 abbiamo già 16 richieste di dimissioni, di queste solo 4 sono over 65, gli altri tutti più giovani. Questa è una tendenza comune alle associazioni centenarie come la nostra ed è difficile da invertire. L’apertura a nuovi soci sarà riproposta ogni anno, poi l’assemblea deciderà". Oggi la Canottieri ha 3.690 soci paganti, nel 2012 erano 4.031. "Per noi la cosa più importante – sottolinea il consigliere Marco Baio – è stata la grande partecipazione di lunedì, dimostra l’interesse dei soci per la Canottieri. Questa assemblea è un passaggio obbligato per avere capacità di investire". I progetti in corso sono la nuova palestra ed il campo polifunzionale vicino all’ingresso per il quale i lavori finiranno in primavera.