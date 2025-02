È rifugio dei clochard. Ceduta per 100mila euro l’area della ex fabbrica

L’area dismessa di via Mochi a Codogno è stata venduta. La vecchia fabbrica chimica abbandonata trasformata in questi anni in una vera e propria baraccopoli per senzatetto è stata ufficialmente aggiudicata per 100mila euro. Era stata la società GM Immobiliare, proprietaria dell’area, a promuovere la gara sulla base però di un’offerta di acquisto già agli atti pari, appunto, a centomila euro: la necessità, però, di individuare ulteriori soggetti interessati alla compravendita ha portato l’immobiliare ad invitare a presentare offerte migliorative. Ma nonostante la pubblicità effettuata e le oltre 250 visite di possibili interessati sul sito, non si sono registrati rialzi e la prima offerta è risultata valida. La maxi area di 16mila metri quadrati, a due passi dalla stazione, è dunque finita nelle mani di una società lombarda che lavora nell’edilizia, con sede tra Milano e Varese. Ora l’impresa, che potrebbe fare sorgere un complesso residenziale, che si è aggiudicata la vecchia fabbrica ha tempo 90 giorni per perfezionare l’acquisto facendosi carico di tutte le opere di pulizia, di bonifica e di abbattimento dei capannoni presenti. La superficie, composta da un’area esterna di 8.000 metri quadrati e di due capannoni con palazzina uffici di quasi 9. 900 metri quadrati, era stata valutata con una stima di 650 mila euro. M.B.