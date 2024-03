Due serate dedicate alla prevenzione oncologica: "Impegnamoci nella promozione di stili di vita sani"

Zelo Buon Persico punta sulla prevenzione. In occasione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, Lilt e Comune promuovono infatti due incontri per favorire l’informazione sui comportamenti e gli stili di vita da adottare per una lotta attiva contro il cancro, basata su prevenzione e diagnosi precoce. Gli appuntamenti si terranno il giorno 18 marzo, quando sarà ospite della sede associativa “Filo d’Argento“ di via Roma 53, Monia Farina, nutrizionista e formatrice in Educazione alimentare, con la relazione “Mangiare per piacere. Vivere per stare bene“ e il 20 marzo con Alessandro Rasponi, specialista in Chirurgia e Oncologia, con la relazione “Fare prevenzione è la giusta soluzione“. "Solo attraverso uno sforzo collettivo – afferma Daniela Brocchieri, vicesindaco – possiamo sperare di ridurre l’incidenza del cancro e migliorare la qualità della vita per tutti".