Due consiglieri comunali su tre dalla Lista civica a Forza Italia

Lista civica Codogno, inserita nella coalizione di centrodestra, si sfalda e due consiglieri comunali su tre lasciano la compagine e confluiscono in Forza Italia. Cambia la geografia politica dell’assise codognese dopo che, ieri pomeriggio, è arrivata la comunicazione che i consiglieri Gianluca Azzali e Emilia Vida hanno detto addio al loro ormai ex gruppo.

"Un cambiamento sofferto ma necessario dopo che, in questi anni, nessuna correzione di rotta è stata intrapresa, tenuto conto che il confronto interno è andato via via sparendo, trasparenza e comunicazione sono venute a mancare così come assente è stato il dialogo all’interno della lista – dicono Azzali e Vida – A queste condizioni era impossibile continuare ma i cambiamenti portano sempre nuovo entusiasmo ed è per questo che siamo fiduciosi di riuscire a trovare con persone nuove un dialogo finalmente costruttivo per il benessere della città e dei codognesi".

Il cambio di casacca dei due consiglieri non significa una rottura con la maggioranza di centrodestra, ribadiscono il coordinatore cittadino di Forza Italia Gianmario Molinari e il segretario provinciale Mauro Salvalaglio. "Rispettiamo il patto sottoscritto nella campagna elettorale del 2021 anche se auspichiamo coinvolgimento e nuova sensibilità", ribadisce il leader forzista provinciale. "L’arrivo dei due consiglieri conferma che Forza Italia è attrattiva per i moderati", sottolinea Molinari. Futuro rimpasto in Giunta dopo la ricostituzione di Forza Italia in Consiglio? "Nessuna entrata a gamba tesa – precisa Salvalaglio – Poi col tempo si vedrà, ma sempre in un’ottica di dialogo e confronto".

M.B.