Due cani e la padrona intrappolati nel burrone

Stella e Spillo si sono infilati giù per un burrone e dietro la loro padrona per recuperarli, ma sono rimasti tutti bloccati nel dirupo, in un punto estremamente scosceso e pericoloso, vicino alla cascata della Troggia a Introbio, in Valsassina. Li hanno recuperati ieri pomeriggio, con corde e imbrachi per calarsi fino a dove si trovavano, i vigili del fuoco delle squadre Saf, specializzati in interventi in ambiente impervio speleo alpino fluviale.

Già sabato sera i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Bellano, che hanno coordinato le ricerche, aveva ritrovato, dopo un paio d’ore sotto il diluvio, Milo e il suo giovane padrone di 17 anni, che si erano persi in mezzo a un temporale di tuoni e fulmini lungo il Sentiero del Viandante tra Esino Lario e Lierna. Erano bagnati fradici, infreddoliti e terrorizzati, ma incolumi.