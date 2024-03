Dopo Nek e Renga. Daniela dai video al grande schermo

La giovane cremasca Daniela Della Frera a settembre debutterà al cinema. Prosegue quindi con grande successo il suo percorso professionale cominciato con gli spot pubblicitari e continuato con i video musicali, dove ha avuto l’occasione di lavorare con Nek e Renga realizzando “Pazzo di te“. Sui social Daniela Della Frera non ha mai fatto mistero della grande ammirazione per i due cantanti, che seguiva fin da piccola, per arrivare alle novità di quest’anno ricco di soddisfazioni e lavoro: "E pensare che da bambina li ascoltavo entrambi, mentre oggi mi sono ritrovata insieme a loro due a girare il video della loro canzone. Senza dubbi questo 2024 mi dà molte soddisfazioni, e siamo solo all’inizio. Inutile sottolineare che sono davvero grata per questa opportunità che mi hanno offerto".

"Assistiamo sempre più spesso – dicono Nek e Renga – a rappresentazioni di amori tossici, malati, autolesionisti e distruttivi. Per questo, da uomini, abbiamo sentito l’urgenza di raccontare un amore assoluto, adulto, maturo". Tra gli spot realizzati dalla giovane cremasca, uno degli ultimi è quello di Sky Wi-fi con Elodie per Amazon Music, che a dicembre troneggiava in stazione centrale a Milano.

Non solo spot e video però, perché il bello arriverà dopo l’estate quando Daniela debutterà nel film “Mollo tutto e apro un chiringuito 2“ con il noto e simpatico cast di Germano Lanzoni, il Milanese Imbruttito. Daniela, che ha frequentato il liceo artistico Munari di Crema, dichiara: "Non intraprendo questa avventura con l’aspirazione di fare una carriera da attrice, ma per la grande passione che ho per il cinema cui mi dedico anche nel tempo libero".

P.G.R.