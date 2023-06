Don Nunzio e la Resistenza Un incontro a Codogno

La bandiera era stata relegata in un cassetto e chiusa chissà da quanto tempo, ma il vessillo della sezione di Codogno dell’associazione Partigiani Cristiani è rispuntata dall’oblio nella vecchia sede del mensile Il Popolo Codognese di via Trimerio ed ora la riscoperta è diventata occasione di un incontro dove si parlerà anche del ruolo di don Nunzio Grossi, l’indimenticato prete-partigiano che nel 1945 parlamentò con i tedeschi in ritirata e di fatto salvò la città. Il 17 giugno alle 16.30 nella sala Santelli del municipio si terrà un pomeriggio dedicato all’approfondimento delle tematiche della Resistenza: interverrà anche un’ospite d’eccezione, l’onorevole Maria Pia Garavaglia, presidente nazionale dell’associazione Partigiani Cristiani che parlerà del ruolo nella lotta di liberazione dei combattenti credenti. Interverranno anche la presidente della Pro Loco Maria Rapelli, Gianpaolo Bergamaschi che parlerà della scoperta della bandiera, Roberto Nalbone (ricorderà il ruolo di don Nunzio nei giorni a ridosso del 25 Aprile) e lo storico Ferruccio Pallavera il quale farà emergere il ruolo dei partigiani “bianchi“ nel Lodigiano.