Disco verde a contributi per 33 progetti

Sono trentatré i progetti approvati da Fondazione comunitaria provincia di Lodi, per un finanziamento richiesto di oltre 320mila euro. Il settore che ha avuto maggiori assegnazioni è quello della cultura con 11 richieste, mentre per il bando giovani ci sono state 8 richieste. Per l’ambiente sono state accolte 3 domande, per la tutela del patrimonio 2, mentre nell’ambito del sociale sono state approvate 9 idee che miglioreranno la vita dei lodigiani, in settori cruciali e di fragilità. Ora per i promotori delle iniziative inizia la fase della raccolta fondi. Per ricevere il contributo dalla Fondazione Comunitaria, gli interessati dovranno riuscire a raccogliere entro l’8 luglio la percentuale richiesta, pari al 50% per i settori sociale, tutela e ambiente e al 30% per i giovani e la cultura. "Ancora una volta ringrazio Fondazione Cariplo per le risorse messe a disposizione del Lodigiano attraverso la nostra Fondazione e sono molto soddisfatto sia dal numero che dalla qualità delle iniziative e dalla presenza in molti progetti di piccoli reti sociali, composte anche da enti locali e realtà del Terzo settore - commenta il presidente della Fondazione Comunitaria di Lodi, Mauro Parazzi (nella foto) - . I nostri bandi non sono solo uno strumento per finanziare i progetti, ma anche per favorire la cooperazione. Per partecipare visitarel’indirizzo www.fondazionelodi.org. I progetti ad esempio prevedono attività estive nei grest, installazione di maxi schermi in luoghi frequentati dai giovani, coach di quartiere, realizzazione di un corso avanzato di cooperazione internazionale, attività ludico formative per far emergere i talenti dei ragazzi, mostre, laboratori, l’installazione di pensiline funzionali al posizionamento di un impianto fotovoltaico. P.A.