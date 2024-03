Dipinto trafugato nel 2000 trovato e ridato alla chiesa

Era stato rubato dalla chiesa parrocchiale di Scandolara Ravara il 9 giugno del 2000 e adesso, grazie alle indagini dei carabinieri del nucleo tutela del patrimonio, è tornato al suo posto. Si tratta di un quadro del XVIII secolo, un olio su tela raffigurante San Gregorio Magno di autore anonimo. Le indagini dei carabinieri sono cominciate due anni fa quando il nucleo di Udine aveva individuato in un catalogo di una casa d’aste genovese il dipinto rubato. I militari sono andati a chiedere informazioni sul quadro, scoprendo che era stato venduto in provincia di Bergamo e in breve sono arrivati a tre persone che, in tempi diversi, avevano avuto il possesso del dipinto. Il primo lo aveva acquistato dalla casa d’aste per qualche migliaio di euro, a sua volta l’aveva ceduto a a un conoscente il quale l’aveva poi venduto all’attuale proprietario dove i militari lo hanno poi trovato. Il quadro è stato sequestrato dai carabinieri e poi restituito al proprietario originale, cioè la chiesa di Santa Maria Assunta. La restituzione del dipinto è stata effettuata dal tenente colonnello Giuseppe Marseglia, comandante del gruppo carabinieri tutela del patrimonio di Monza, che lo ha affidato a don Gianluca Gaiardi, incaricato per i beni culturali della diocesi, di Cremona e al parroco don Ettore Conti, alla presenza del sindaco del paese, Ennio Oliva.

P.G.R.