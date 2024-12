Dieci edifici alti ventiquattro metri. Data center sull’area ex Gulf. Pioggia di soldi per il Comune

Pioggia di soldi sul Comune di Bertonico con l’arrivo del primo dei due insediamenti sull’area ex Gulf, un data center targato Prelios : mercoledì sera, il Consiglio comunale ha approvato sia il piano attuativo in variante che il protocollo d’intesa tra la Provincia di Lodi e i Comuni vicini, Turano e Terranova. L’assise ha dato il proprio ok al progetto al termine di un lungo iter che ha previsto, nella seduta, la lettura e la votazione di ogni singola osservazione pervenuta. L’insediamento è in variante al Piano di governo del territorio (Pgt) per una questione di altezza degli edifici da realizzare (arriveranno a 24 metri da terra). Saranno dieci manufatti, ognuno con uffici e deposito collegati ed occuperà quasi 270mila metri quadrati della porzione del vecchio stabilimento petrolifero chiuso nel 1985. Una maxi insediamento che si accompagnerà con il “vicino“ e prossimo insediamento del colosso danese Rockwool, che produce materiale isolante per l’edilizia, il cui iter è ancora in una fase precedente. I contenuti del protocollo prevedono diversi punti tra cui l’impegno ad occupare residenti in provincia di Lodi e a utilizzare manodopera locale per la realizzazione del data center. Il privato dovrà monetizzare al Comune con 217mila euro le aree da trasformare non reperite nel comparto mentre l’operatore è obbligato a effettuare opere di urbanizzazione come, ad esempio, riqualificare la sp 144 fino all’innesto con la sp 591 e la rotatoria a servizio (in totale lavori per un milione e 140 mila euro). Il privato dovrà versare ancora 464mila euro come contributo di costruzione e più di un milione in oneri di urbanizzazione secondaria. Astenuta la minoranza che aveva chiesto un’assemblea informativa ed un’azione più propositiva del Comune.