Dieci anni di maltrattamenti. Botte e soprusi alla moglie: via da casa

Dieci anni di maltrattamenti e soprusi e, dopo l’ultimo litigio, la donna denuncia e il marito viene allontanato da casa. Questo l’epilogo di una vicenda che ha al centro una coppia sposata da trent’anni ma che negli ultimi dieci ha attraversato una crisi profonda, fatta di maltrattamenti e minacce, spesso dovuto all’abuso di alcol da parte dell’uomo. In questo periodo di tempo questa persona ha dovuto cambiare parecchi lavori, senza riuscire a conservarne uno a causa dell’abuso di alcol e questo lo ha reso particolarmente nervoso quando era nella sua abitazione, trovando nella moglie il suo sfogo.

Minacce, maltrattamenti e violenza che la donna ha accettato, nella speranza che il marito rinsavisse e tutto tornasse come prima. Speranze sempre deluse e qualche giorno fa ecco la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’uomo, sempre più spesso ubriaco, se l’è presa con la moglie, maltrattandola e insultandola e poi minacciandola tanto pesantemente che lei, impaurita e temendo per la propria incolumità, si è vista costretta ad abbandonare la casa coniugale per trovare rifugio da parenti. E dopo essersi messa in salvo, la donna ha capito che ormai la situazione aveva travalicato il limite della sua sopportazione e che restare in quella casa con il marito sarebbe stato un rischio sempre più grave. E a quel punto ha preso l’unica decisione di attuare e quindi ha denunciato il coniuge. Si è rivolta ai carabinieri del paese e ha raccontato le sue vicende, depositando poi una denuncia. I militari, accertato che quanto esposto rispondeva a verità, hanno ottenuto dal giudice un ordine di allontanamento immediato del marito dalla casa coniugale, nella quale la donna ha potuto rientrare.