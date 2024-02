Diciannovenne fermato con l’hashish negli slip

Gli hanno trovato un etto di hashish nascosto negli slip e l’hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Domenica una pattuglia di carabinieri del Radiomobile di Crema ha fermato un’auto a Vailate. All’alt il conducente ha rallentato e si è fermato solo cento metri più avanti. I militari, mentre lo raggiungevano, hanno notato che all’interno della vettura l’autista si stava muovendo con una certa frenesia. Una volta raggiunto, gli hanno chiesto i documenti. Il 19enne alla guida li ha mostrati e i carabinieri hanno controllato che fossero in regola. Il giovane, residente nella Bassa Bergamasca, si è mostrato molto nervoso e così la pattuglia ha deciso di perquisirlo, trovandogli negli slip un panetto da un etto di hashish. Il giovane è stato portato in caserma per l’identificazione e mentre era lì un’altra pattuglia ha eseguito una perquisizione della sua abitazione, dove non è stata trovata altra droga. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e rilasciato.

P.G.R.