Degrado e sporcizia In stazione servono lavori

Pezzi di controsoffitto che cedono, rischiando di cadere in testa ai pendolari, muri sporchi, maniglie delle finestre sradicate e rotte. La sala d’attesa e lo spazio antistante nella stazione ferroviaria di Casalpusterlengo hanno bisogno urgente di manutenzione straordinaria e, nei giorni scorsi, l’assessore comunale ai trasporti Alfredo Ferrari ha scritto ad Rfi perchè possa intervenire in maniera urgente. I controsoffitti sono stati aggiustati ieri, così come è stata messa una placca in ferro per tenere chiuse le finestre. Sarebbe necessaria però almeno una tinteggiatura delle pareti della sala d’aspetto sporcate da graffiti e addirittura schizzi di caffè. Resta anche sullo sfondo la completa riqualificazione dello scalo, progetto che Rfi aveva promesso di effettuare con un investimento tra i 5 e i 6 milioni di euro. Gli interventi, sulla carta, interesseranno il fabbricato viaggiatori, le banchine, le pensiline, i sottopassi e il piazzale antistante con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, la qualità degli spazi e il potenziamento dei sistemi di assistenza e informazione all’utenza. A oggi però non si sa quando il cantiere possa partire: Rfi ha fatto sapere che prima devono finire i lavori agli scali di Lodi e di Codogno. M.B.