Decollata la Fiera di Codogno. Al secondo giorno della kermesse spettacoli e sfilate equestri

Secondo giorno ieri della 233esima edizione della kermesse agricola all’interno dei padiglioni fieristici di viale Medaglie d’Oro. Niente passerelle e nessuna premiazione quest’anno sui ring dei bovini, rimasti deserti per il forfait degli allevatori alle prese con lo spauracchio Blue Tongue che colpisce tutti i ruminanti. Spazio agli spettacoli equestri e alla sfilata degli unici bovini presenti in maniera simbolica, i quattordici della stalla dell’Istituto agrario Tosi. Via libera anche agli stand dei prodotti tipici e dell’agroalimentare, con diversi appuntamenti legati alla degustazione e alla riscoperta di alcune prelibatezze.

Nel pomeriggio sono state consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli dell’Agrario, del Professionale Ambrosoli e del Liceo Novello. I più bravi sono Arianna Dugaria, Sonia Zalli, Alice Livraghi del Novello; Davide Vaglio dell’Ambrosoli; Sabrina Berrajaa del Calamandrei; Riccardo Bravi, Linda Deho’, Yuri e Ginevra Stoppini, Pietro Foini, Riccardo Griffini e Francesca Mariani del Tosi.

Inoltre si è tenuta la premiazione della nona edizione del Premio Internazionale di Umorismo e Satira Giuseppe Novello, dedicato ai disegnatori e vignettisti sul tema dell’intelligenza artificiale. Su 490 iscritti, è salito sul gradino più alto del podio per la categoria Senior il fumettista belga Stefaan Provijn con il disegno intitolato “IA vs AI“ mentre per la categoria Junior il primo premio è andato all’indonesiano Indra Mata Wp Widodo con la vignetta “Evolution AI“. Carlo Alberto Lambri di San Fiorano invece si è aggiudicato il premio del pubblico online per la categoria Junior mentre i premi della critica Senior e Junior sono finiti nelle mani di due cinesi, rispettivamente Hao Wang e Junyue Zhu.

M.B.