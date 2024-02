Decolla un patto tra Croce Rossa e Fondazione

Gli operatori del comitato di Lodi della Croce Rossa non si risparmiano mai, solo che per sostenere al meglio le loro attività hanno bisogno di aiuti economici. Per questo la presidente Lucia Fiorini ha deciso di far appello alla Fondazione Comunitaria di Lodi ed è stato creato un Fondo dedicato (Fondo Croce Rossa Italiana Comitato di Lodi), che servirà a raccogliere donazioni da destinare a nuove iniziative. Il cda della Fondazione Comunitaria ha deciso che, al raggiungimento di 25mila euro di donazioni, verserà su questo Fondo 10mila euro dalle proprie risorse. Una nuova sfida per sollecitare i lodigiani a prendersi cura di chi lavora per il loro territorio. La prima necessità del Comitato di Lodi della Croce Rossa è acquistare un nuovo mezzo, per il trasporto delle persone in carrozzina. Un mezzo del genere costa circa 37mila euro.